Erzurum'da koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Olur ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da ön plana çıkan ilçenin Yıldızkaya Mahallesi'nde, yaban keçilerinin yavrularıyla yiyecek arayışı kameraya yansıdı.

Yavrularıyla sarp kayalıkların arasında yem arayan yaban keçileri, aç kaldıkları için mahalle yakınlarına kadar indi.

Mahalle sakinlerinden Ali Polat AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede yabani hayatın çok canlı olduğunu anlatarak, "Burası, yabani keçilerin sürüler halinde gezdiği, yaz aylarında mahalle sakinlerinin de çok yakından gözlemlediği ve yabani keçilerin yaşam alanına geldiği bir bölgedir. Burada yaban hayvanlarını en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz." dedi.

Polat, kaçak avcılık yapıldığını belirterek, mahalle halkı olarak yaban keçilerini sürekli gözetleyip korumaya çalıştıklarını aktardı.

Yaban keçilerinin mahallenin su kaynaklarında rahatlıkla görüldüğünü aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Yaban keçilerini rahat ve çok iyi şekilde görüyoruz. Yabani keçiler sadece dışarıdan gelen kaçak avcılardan dolayı belli dönemlerde ürkek davranabiliyor. Bunun dışında mahalle halkına çok yakın şekilde geliyor ve herhangi bir sıkıntı, problem yok. Mahalleli yabani keçileri en iyi şekilde korumaya çalışıyor. Diğer yıllara göre yabani keçilerde ciddi bir artış var."