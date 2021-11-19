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Gündem Erzurum'da korkutan deprem!
Gündem

Erzurum'da korkutan deprem!

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:49:00 - 2021-11-19 16:17:42
Erzurum'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, depremin 6.94 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Pasinler, Horasan başta olmak üzere Erzurum merkez ve çevre illerde de deprem hissedildi.

Vali'den ilk açıklama

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi.

AFAD'dan açıklama

AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'dan geçmiş olsun mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.

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