Erzurum'da kış sporları vatandaşlara tanıtıldı

ERZURUM (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da, kış sporlarının yaygınlaştırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, kış sporları vatandaşlara tanıtıldı.

Kızak, kayaklı koşu, short track, curling ve buz hokeyi gibi branşların gösterildiği tanıtıma, vatandaşlar ve çocuklar ilgi göstererek, branşlarla ilgili antrenörlerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşan kış nedeniyle böyle bir tanıtım yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte birçok branşın tanıtıldığını ifade eden Taşkesenligil, şöyle konuştu:

"Kızak, kayaklı koşu, curling, buz hokeyi gibi branşlarımızdan arkadaşlarımızla bir araya gelip sporun başkenti olarak adlandırdığımız Erzurum'umuzda böyle bir tanıtım yaptık. Bu sporları ilimizdeki gençlere ve yeni yetişen nesillere tanıtarak gelecekte bu çocukların spor anlamında yerlerini almalarını sağlamak istiyoruz. Bu çocuklarımızdan gelecekte olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkarılmasına katkı sağlamak istiyoruz."