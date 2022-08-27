Erzurum'da kazan çıkmadı
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaştı. Zorlu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Yılport Samsunspor'da 90+10'uncu dakikada Hasan Kılıç'ın penaltısını Göktuğ Bakırbaş kurtardı.
Müsabakada ev sahibi Erzurumspor'un gollerini Süleyman Koç ve penaltıdan Aaron Olanare kaydetti.
Konuk Yılport Samsunspor ise zorlu Erzurum deplasmanında Gaetan Laura ile 2 gol birden buldu.
Erzurum ekibinde 44 ve 90+7'de ikinci sarı kartlarını gören Herolind Shala ile Olanare kalan sürede takımlarını eksik bıraktılar.
Bu sonucun ardından Dadaşlar puanını 3'e, Samsunspor ise 5'e yükseltti.