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Spor Erzurum'da kazan çıkmadı
Spor

Erzurum'da kazan çıkmadı

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 22:53:00 -
Erzurum'da kazan çıkmadı

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaştı. Zorlu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Yılport Samsunspor'da 90+10'uncu dakikada Hasan Kılıç'ın penaltısını Göktuğ Bakırbaş kurtardı.

Müsabakada ev sahibi Erzurumspor'un gollerini Süleyman Koç ve penaltıdan Aaron Olanare kaydetti.

Konuk Yılport Samsunspor ise zorlu Erzurum deplasmanında Gaetan Laura ile 2 gol birden buldu.

Erzurum ekibinde 44 ve 90+7'de ikinci sarı kartlarını gören Herolind Shala ile Olanare kalan sürede takımlarını eksik bıraktılar.

Bu sonucun ardından Dadaşlar puanını 3'e, Samsunspor ise 5'e yükseltti.

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