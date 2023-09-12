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Eğitim Erzurum’da İHL’ler başarılarıyla öne çıkmak istiyor
Eğitim

Erzurum’da İHL’ler başarılarıyla öne çıkmak istiyor

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:53:00 -
Erzurum’da İHL’ler başarılarıyla öne çıkmak istiyor

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Meslekî Çalışmalar Döneminin son gününde Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki İmam Hatip Ortaokullarında ve İmam Hatip Liselerinde görev yapan idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Törendeki konuşmasında, en büyük arzularının Erzurum’daki imam hatip okullarının akademik başarının yanı sıra kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda da en önde olması, Türkiye ile değil dünya ile yarışacak projeler üretmesi olduğunu söyleyen Yıldız, “Bu okulların harcında, ‘Kara tahta önünde ölmek isterim’ diyen ve ertesi günkü dersine hazırlanırken son nefesine veren Celalettin Ökten Hocamız gibi mesleğine âşık öğretmenlerin fedakârlıkları var. Unutmayın, okullarımızı istikbale taşıyacak olan da yine siz değerli idareci ve öğretmenlerimizin çabaları, fedakârlıkları olacaktır. Emekleriniz, gayretleriniz için şimdiden her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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