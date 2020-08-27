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Aktüel Erzurum'da hemşireyi taciz ettiği iddia edilen şüpheli hakkında önleyici tedbir uygulandı
Aktüel

Erzurum'da hemşireyi taciz ettiği iddia edilen şüpheli hakkında önleyici tedbir uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:08:51 -
Erzurum'da hemşireyi taciz ettiği iddia edilen şüpheli hakkında önleyici tedbir uygulandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir hemşirenin hasta bakıcının tacizine uğradığına ilişkin iddiası üzerine, mahkemece şüpheli hakkında, hemşirenin konutuna ve iş yerine yaklaşmama yönünde önleyici tedbir kararı verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hemşire R.K, sosyal medyada paylaştığı iddialarla ilgili 7 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunarak şikayetçi oldu.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılarak yapılan tüm araştırmalarda şüpheli B.Y. hakkında R.K'ye "cinsel taciz", "şantaj" ve "hakaret" eyleminde bulunduğu iddiasıyla 2 Haziran'da iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamasına başlanan sanık B.Y. hakkında, R.K'nin ikametine ve iş yeri adresine 300 metreden fazla yaklaşmaması yönünde adli kontrol kararı verildi.

Müşteki R.K'nin 14 Ağustos'ta Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar müracaat ederek tehdit edildiğini öne sürmesi üzerinde ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, R.K'nin bu olaylar nedeniyle korkuları olduğunu beyan etmesi üzerine, güvenlik tedbiri alınması için İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli bildirim yapıldı.

Aile Mahkemesi, savcılığın talebi üzerine B.Y. hakkında 60 gün süreyle R.K'nin konutuna ve iş yerine yaklaşmaması, iletişim araçları aracılığıyla veya sair suretle rahatsız etmemesi yönünde önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

R.K, paylaşımları üzerine cumhuriyet savcısına şikayetçi olduğu konular hakkında ek beyanlarda bulundu.

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