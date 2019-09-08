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Erzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi

Erzurum’un Oltu ilçesinde jandarma ve istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 9 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

08 Eylül 2019 Pazar 10:23
Erzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi çökertildi

Erzurum’un Oltu ilçesinde jandarma ve istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 9 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.


Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayında Oltu’dan 25, Çat ilçesinden 24, Horasan ilçesinden 11 olmak üzere toplamda 60 büyükbaş hayvan çalan 9 kişilik hırsızlık çetesi, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Çeteden E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y., N.F. Oltu’da yakalanırken, Doğubayazıt’ta hayvanların satışını gerçekleştiren B.E., B.E., S.Ö. Van’a bağlı Tuşba ilçesinde yakalandı.


Yakalanan zanlılardan E.A., O.G., A.Y., A.I., C.Y., N.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hayvanların satışını gerçekleştiren B.E., B.E. ve S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayda Erzurum’a bağlı Çat ilçesinden çalınan 24 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, diğer büyükbaş hayvanların satıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:23
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