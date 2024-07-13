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Yerel Erzurum'da gölde kaybolan genç aranıyor
Yerel

Erzurum'da gölde kaybolan genç aranıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:26:00 -
Erzurum'da gölde kaybolan genç aranıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçenin Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü’ne serinlemek için giren 18 yaşındaki Bedirhan Kotan bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp gencin bulunması için su altı ve yüzeyinde çalışmalarını sürdürüyor.
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