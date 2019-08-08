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Erzurum’da fuhuş çetesi çökertildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş çetesini çökertti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Erzurum’da fuhuş çetesi çökertildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş çetesini çökertti.


Erzurum’da polisin uzun bir süredir takip ettiği Hanım Ağa lakaplı E.A. (45) isimli kadının fuhuş çetesi başarılı bir operasyonla çökertildi. Çeteyi takip eden polis çetenin örgütlü bir şekilde farklı adreslerde kiralanan evlerde fuhuş yaptırdığını, evleri haftalık olarak değiştirdiklerini, yerli ve yabancı uyruklu şahısları getirerek fuhuş yaptırdıklarını tespit etti. Çete lideri polisin yaptığı başarılı operasyonla yabancı uyruklu kadın ve eve fuhuş için gelen şahıslarla birlikte suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapılarak arama yapıldı.


Örgüt kurarak fuhuşa yer temini ve aracılık eden E.A., A.A, M.Ş., Y.K., A.S.S., E.A., Ş.K. ve F.Ç. olmak üzere 2’si kadın 8 şahıs, fuhuş yaptıran B.D., G.R. isimli 2 kadın ve fuhuş yapmak için evde bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda belge ve fuhuşta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kadınlar gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Ayrıca fuhuş yaptığı tespit edilen erkeklere ve yakalanan 4 kadın şahsa Fuhuşla Mücadele tüzüğünün ilgili maddelerine istinaden para cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
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