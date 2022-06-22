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Gündem Erzurum'da feci kaza: Ölüler var
Gündem

Erzurum'da feci kaza: Ölüler var

Erzurum'un Tortum ilçesi Güzelyayla geçidinde, TIR'la çarpışan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Emre Gökçe jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 19:50:00 -
Erzurum'da feci kaza: Ölüler var

Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Tortum karayolunun Güzelyayla geçidinde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum istikametine gitmekte olan Emre Gökçe yönetimindeki 41 AIS 908 plakalı TIR, karşı yönden gelmekte olan Faruk Beyazbulut'un kullandığı 25 FY 782 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Faruk Beyazbulut ile yanındaki Muharrem Özdemir araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi, otopsi için Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyazbulut ve Özdemir'in Erzurum'da mobilyacılık yaptıkları öğrenildi. TIR sürücüsü Emre Gökçe jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

KARLIDAĞLAR

nasıl- niçin çarpıştı? hangi trafik suçu nedeniyle çarpışma oldu? bunlar yazılmalı ki insanlar ders alsın.
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