0553 313 94 23

Erzurum'da feci kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Yaşanan feci kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
Erzurum'da feci kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.

5 kişi öldü

Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
  1. Erzurum- Tortum Karayolu
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara böyle zarar verdiler
    1. 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara..
    2. Sigara kaçakçılarından kızaklı zula
    3. Sakarya’da okullar açıldı, trafik..
    4. Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele..
    5. ‘Sui Generis Tiyatro’ Türkiye’nin her..
    6. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    7. Aşıklar Mamak’ta atıştı
    8. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    9. Lüleburgaz’da 6 bin 900 öğrenci okula..
    10. Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
    11. 9 Eylül coşkusu “Zafer Yürüyüşü” ile..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    13. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 6..
    14. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    15. Anadolu Efesli Micic'in acı günü
    16. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    17. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    18. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    19. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    20. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    21. British Airways pilotları iki günlük..
    22. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    23. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    24. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    25. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    26. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    27. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    28. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    29. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    30. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi