Erzurum’da fay hattı nereden geçiyor? Erzurum fay hattı sorgula!

AFAD, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depreminde can kaybının 105 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 4'ün üzerinde olmak üzere toplamda 1475 artçı deprem meydana geldi. Fay hattı üzerinde bulunan illerimiz arasında Erzurum da var. İşte Erzurum’dan geçen fay hattı.

Erzurum Doğu Anadolu fay hattında bulunur. Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde uzanır ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde tamamlanır. Bu kısmıda Türkiye’nin bir diğer yıkıcı fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile kesişir.

Doğu Anadolu fay hattı nereden geçer?

Doğu Anadolu Fay Hattı nerelerden geçmektedir? Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Erzurum deprem fay hattı haritası

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