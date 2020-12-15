Erzurum'da "Esra Çakmur Curling 2. Lig Müsabakaları" başladı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 4 ilden 70 sporcunun katıldığı "Esra Çakmur Curling 2. Lig Müsabakaları", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Curling Federasyonunun 2020-2021 faaliyet programında yer alan "Esra Çakmur Curling 2. Lig Müsabakaları" Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda oynanıyor.

Kovid-19 kurallarına uygun olarak seyircisiz ve tek sporcunun taş süpürdüğü 2. Lig müsabakaları, 18 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Kovid19 sürecinde dünyanın birçok yerinde birçok spor branşında faaliyetlerin durduğunu belirterek, federasyon olarak lig organize ettiklerini ifade etti.





- Kovid-19 salgını nedeniyle curling sporunda bazı kurallarda değişikliğe gidildi





Salgın sürecinde gençleri spordan uzaklaştırmamak amacıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışma yaptıklarına dikkati çeken Şebin, "Pandemi sürecinde sporcuların curlingden soğumamaları anlamında Esra Çakmur 2. Lig Müsabakaları düzenlendik. Pandemi nedeniyle kural değişikliği yaptık. Artık pistte iki sporcu değil de tek oyuncu curling taşını süpürebiliyor. Ayrıca müsabakaları seyircisiz oynatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün personelinden faydalanarak sporculara, antrenörlere, idarecilere ve görevlilerin ateşlerini ölçüyoruz. HES kodu ile görevlileri ve sporcuları salona alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şebin, organizasyona yakın zamanda hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni ve Curling Federasyonu Organizasyon Kurulu üyesi olan Esra Çakmur'un isminin verildiğini belirterek, Çakmur'un hayatta iken özellikle kız çocuklarını spora yönlendirmede çok büyük rol oynadığını ve kendilerine her zaman destek verdiğini sözlerine ekledi.

Federasyon başkanı Şebin ve yönetim kurulu üyeleri, Esra Çakmur'un eşi Levent Çakmur'a plaket verdi.

