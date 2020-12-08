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Aktüel Erzurum'da eski kocasının öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazesi toprağa verildi
Aktüel

Erzurum'da eski kocasının öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:37:31 -
Erzurum'da eski kocasının öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazesi toprağa verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da eski kocasının tabancayla öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Gülçin K. ile kızları Burçin ve Cansu A'nın cenazeleri, kentteki Abdurrahman Gazi Mezarlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gözyaşları içerisinde defnedildi.

Soğuk havanın etkisiyle toprağın donması nedeniyle defin işlemi kepçe yardımıyla yapıldı.

Öte yandan, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkum olan Gülçin K'nin oğlu Anıl A, jandarmanın güvenlik önlemi eşliğinde cenaze merasimine katıldı.

- Olayın geçmişi

Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'ta önceki gün eski eşinin evine giderek çocuklarıyla görüşmek isteyen R.A. (43), çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek eski eşi Gülçin K. ile evdeki çocukları Cansu A. (17) ile Burçin A'yı (24) öldürüp kaçmıştı.

Kıstırıldığı Kazımkarabekir Mahallesi Topdağ Caddesi'nde başına tabanca dayayan R.A, özel harekat polisince tabancayı tuttuğu sağ elinin tetik parmağından ve karın boşluğundan vurularak etkisiz hale getirilmişti.

"Darp", "tehdit", "aile içi şiddet" ve benzeri 26 suçtan kaydının bulunduğu anlaşılan R.A, ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

R.A. ile eski eşi Gülçin K'nin diğer erkek çocukları E.C.A. (16) ile F.A'nın (14) ekmek almaya gittikleri, olay sırasında evde bulunmadıkları için saldırıdan kurtuldukları öğrenilmişti.

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