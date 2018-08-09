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Erzurum’da çobanlık yapan lise öğrencisi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Erzurum’un Palandöken ilçesinde çobanlık yapan lise üçüncü sınıf öğrencisi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yerde cesedi gören çobanın yakınları ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:47
Erzurum’da çobanlık yapan lise öğrencisi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Palandöken Dağı eteklerinde bugün sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatan Emrah Sucu, yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın fark edilmesinin ardından jandarmaya ve polise bilgi verildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset adli tıpa kaldırıldı.

18-08/09/cobanlik-yapan-lise-ogrencisi-yildirim-dusmesi-sonucu-oldu-12097378.Jpeg

Olay yerinde toplanan Emrah Sucu’nun yakınları ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdi.

Sucu’nun lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden bir yakını, “Sabah koyunları otlatmak için Palandöken’in yamaçlarına çıktı. Hava yağışlıydı. Daha sonra yıldırım önce bir koyunun üzerine düştü. Emrah’ta koyuna bakmak için yanına gittiğinde ikinci yıldırımda onun üzerine düştü. Her tarafı patlamıştı. Hayatını kaybetti” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:47
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