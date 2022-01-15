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Yerel Erzurum'da beline sardığı uyuşturucuyla böyle yakalandı
Yerel

Erzurum'da beline sardığı uyuşturucuyla böyle yakalandı

Erzurum'da beline sardığı 3 kilo 150 gram eroini İstanbul'a götürmek isterken yakalanan Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 10:24:00 -
Erzurum'da beline sardığı uyuşturucuyla böyle yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında yaptığı uygulamada, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsteki yolculardan Zennure A.'nın naylon ile beline sarılı, 3 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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