Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı

Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi’nde katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kaptıkları iddia edilen 10’a yakın hasta, tedaviye alındı. Hastaların görme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Erzurum Ajans’tan Onur Sağsöz'un haberine göre Erzurumlu 5 çocuk babası emekli memur Recep Demirci (63) geçen 2 Ağustos Perşembe günü göz muayenesi olmak için Palandöken Devlet Hastanesi Göz Servisine gitti. Op. Dr. Hamidu Hamisi Gobeka tarafından muayene edildiğini belirten Demirci, kendisine katarakt teşhisi konulduğunu ve ameliyat günü verildiğini söyledi. 7 Ağustos’ta aynı doktor tarafından katarakt ameliyatı yapılan Demirci, geceyi hastanede geçirdiğini ve bir sonraki gün taburcu edildiğini bildirdi. Aynı günün akşamında şiddetli ağrısı nedeniyle bu kez Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldiğini anlatan Demirci, ameliyattan sonra ağrılarının dinmediğini anlattı.

'GÖZÜMÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Ameliyat sonrasında şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye geldiğini anlatan Demirci şu ifadeleri kullandı:

“Ameliyattan sonra ağrılarım bir türlü dinmedi. Taburcu olduğum günün akşamında üniversite hastanesine geldik ve beni hemen ameliyata aldılar. Buradaki doktorlar aşırı derecede enfeksiyon kaptığımı söyledi. Ağrılarım bir türlü geçmedi. Geçen 10 Ağustos’ta bir ameliyat daha yaptılar. Şu an gözümü kurtarmaya çalışıyorlar. Benim gibi daha birçok hasta Palandöken Devlet Hastanesi’ndeki katarakt ameliyatlarının ardından buraya geldi. Ben acılar içinde kıvranırken, gizli bir numaradan ve Palandöken Devlet Hastanesinden arayan bir kişi ameliyat sonrası durumumu sordu. Çok kötü olduğumu söyledim. Ama bana hiçbir şey demeden telefonu kapattı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.”

DİĞER HASTALARDA AYNI DURUMDA

Recep Demirci gibi Palandöken Devlet Hastanesinde aynı doktor tarafından katarakt ameliyatları yapılan Baran Bayram, Fahri Yazıcı, Sevcan Diyarbakır, Adalet Genç ve Ahmet Tok da Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı servisinde tedaviye alındı.

KÖR OLMA TEHLİKELERİ VAR

Hastane enfeksiyonu kaptıkları ileri sürülen ve görme yeteneklerini kaybetme ihtimali bulunan hastalar başta CİMER ve BİMER’e şikâyet için başvuruda bulunurken, Savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.

AMELİYATLARI TANZAYALI DOKTOR YAPTI

Bu arada ameliyatların çoğunu yaptığı öğrenilen Tanzayalı Op. Dr. Hamidu Hamisi Gobeka bir süre önce yerel ve ulusal medyada haber olmuştu. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazanarak 2001 yılında Türkiye'ye gelen ve yıllar önce kanserden ölen ablası için doktor olmaya karar veren Tanzanyalı Gobeka, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış ve ilk olarak Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları servisinde asistan olarak çalışmaya başlamıştı.

'BENİ O GÂVUR DOKTORA TESLİM ETMEYİN'

Doğu hizmeti için geldiği Erzurum'da Palandöken Devlet Hastanesi'nde görev yapan Gobeka, kendisiyle yapılan bir röportajda günde 120 hasta muayene ettiğini ve ayda yaklaşık 50 ameliyat yaptığını ayrıca Erzurum'a atandığı ilk ayda kendisine muayene olmaya gelen bir hastanın, "Beni o gâvur doktora teslim etmeyin" diyerek tepki gösterdiğini anlatmıştı.