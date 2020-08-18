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Aktüel Erzurum'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan sayısı 9'a yükseldi
Aktüel

Erzurum'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan sayısı 9'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:51:14 -
Erzurum'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan sayısı 9'a yükseldi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün ilçeye bağlı Çakmaközü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazilerine hayvan girmesi nedeniyle kavga çıktığı bildirildi.

Kavganın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmada 3 şahıs hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında 1 şahıs ise ağır yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir. Olaya karıştıkları tespit edilen 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Meydana gelen olayın devamını engellemek maksadıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır."

- Olay

Karayazı ilçesi Çakmaközü Mahallesi'nde dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada R.K, S.K. ve S.K. ölmüş, R.Ö. ise yaralanmıştı. Olayın ardından kavgaya ilişkin 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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