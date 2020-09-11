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Aktüel Erzurum'da 2 otomobil yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Aktüel

Erzurum'da 2 otomobil yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:15:31 -
Erzurum'da 2 otomobil yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 2 otomobil yüklenen kamyonetin tehlikeyi yolculuğu kameralarca kayıt altına alındı.

Sanayi semtindeki yolda sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, üzerine yüklenmiş biri hurda 2 otomobil ile şehir merkezine doğru ilerledi.

Üzerindeki otomobiller zaman zaman sallanıp düşme tehlikesi geçiren kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bir süre sonra bölgeden uzaklaşan kamyonet ve sürücüsünün bulunması için polislerce çalışma başlatıldı.

Kamyonetin üstündeki 2 otomobil ile tehlikeli yolculuğu kameralarca kaydedildi.


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