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Erzurum'da 10 bin maske bariyerle sosyal mesafe önlemi alınarak dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:01:15 -
Erzurum'da 10 bin maske bariyerle sosyal mesafe önlemi alınarak dağıtıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum’un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 10 bin maske, bariyerle alınan sosyal mesafe önlemiyle vatandaşlara dağıtıldı.

Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğiyle ilçede Halk Eğitimi Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 10 bin maske, örnek bir yöntemle vatandaşlara ulaştırıldı.

Hükümet Konağı önünde polis bariyerleriyle oluşturulan koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda kimseyle temas etmeden maskelerini alarak alandan ayrıldı.

Hiçbir arbedenin yaşanmadan, vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak maske almak için birbirlerine gösterdiği anlayış, takdir topladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, maskelerin gönüllü kişilerce üretildiğini belirterek üretime devam edeceklerini vurguladı.

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