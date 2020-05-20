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Erzurum ve Karst'a Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:30:54 -
Erzurum ve Karst'a Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

ERZURUM/KARS - (AA) - Erzurum ve Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan gıda işletmeleri ve kişilere para cezası uygulandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bugün 7 kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine bir bina ile 6 evin karantinaya alınmasının ardından Hıfzıssıhha Kurulunca oluşturulan ekipler ilçede denetimleri sıklaştırdı.

Ekiplerce gıda sektörlerine yapılan denetimlerde, 3 işletmeye maskesiz çalışıldığı, 5 işletmeye de çalışanların yüz maskesini uygun takmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

- Kars

Kars'ta da Valilik kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığınca 347 personelin katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Huzur Güven Uygulaması" yapıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"188 iş yeri, 17 halka açık alan ve 742 aracın denetlendiği uygulamada 3 bin 708 lira idari para cezası uygulanmıştır. Uygulamada 356 şahıs sorgulanmış, 2 yoklama kaçığı ve 1 kayıp şahıs yakalanmıştır."








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