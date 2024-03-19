  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Erzurum ve Kars'ta 341 köy yolu ulaşıma kapalı
Yerel

Erzurum ve Kars'ta 341 köy yolu ulaşıma kapalı

Yeniakit Publisher
2024-03-19 13:32:00 -
Erzurum ve Kars'ta 341 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 327 mahalleye ulaşım sağlanamadığını bildirdi.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. (İLKHA)

Siyonist bakandan katil Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrı!
Siyonist bakandan katil Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrı!

Dünya

Siyonist bakandan katil Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrı!

İslam karşıtı Ali Sirmen öldü!
İslam karşıtı Ali Sirmen öldü!

Aktüel

İslam karşıtı Ali Sirmen öldü!

Sosyal medyadan izleyenler gülmekten kırılıyor! Karşınızda ünlü palavracı Ziya'nın Ekrem versiyonu
Sosyal medyadan izleyenler gülmekten kırılıyor! Karşınızda ünlü palavracı Ziya'nın Ekrem versiyonu

Sosyal Medya

Sosyal medyadan izleyenler gülmekten kırılıyor! Karşınızda ünlü palavracı Ziya'nın Ekrem versiyonu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23