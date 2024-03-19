Erzurum ve Kars'ta 341 köy yolu ulaşıma kapalı
Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.
Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 327 mahalleye ulaşım sağlanamadığını bildirdi.
Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. (İLKHA)