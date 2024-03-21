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Yerel Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı
Yerel

Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 17:06:00 -
Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 26 mahallenin yolu açıldı, 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 26 mahallenin yolu açıldı, 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle dün ulaşıma kapanan kırsaldaki 29 mahalle yolundan 23'ü açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 6 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 6 köy yolundan 3'ü açıldı. Kar nedeniyle Arpaçay, Akyaka ve Kağızman ilçelerindeki 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla Akyaka ve Arpaçay'da kapalı bulunan yollar ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Kağızman'a bağlı Akçakale, Akyayla, Günindi köy yollarında ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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