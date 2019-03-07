Erzurum Ticaret Borsası Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan satıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20 ila 52 liradan işlem gördü. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 20,00 52,00

20,34 ESKS Et Küçükbaş KG 31,81 33,00 32,05 ESKS Kavurma KG 33,70 73,00 36,22 ESKS Tavuk Eti KG 9,98

13,00 10,45 ESKS İnek Sütü KG 1,50

1,50 1,50 HMS Süzme Bal KG 13,00

14,00 13,50 HTS Patates KG 2,40

2,40 2,40 HTS ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış: HMS: Hazır Müstahsil Satış HTS: Hazır Tüccar Satış









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.