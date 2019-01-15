Erzurum Ticaret Borsası
Borsada kaşar peynirinin kilogramı 28,75 liradan işlem gördü15 Ocak 2019 Salı 17:27
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB)kaşar peynirinin kilogramı 28,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,60
|30,00
|26,66
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|28,75
|28,75
|28,75
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|23,80
|18,02
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,80
|1,71
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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