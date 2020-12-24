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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:15:17 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg40,0040,0040,00HTS
Et küçükbaşKg40,0040,00
40,00HTS
Kaşar peynirKg39,0039,0039,00HTS
PatatesKg2,952,95
2,95
HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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