  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:31:07 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,84 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg32,0051,4939,84HTS
BuğdayKg1,751,751,75HMS
Kuru fasulyeKg30,0030,0030,00HMS
Tavuk etiKg12,0014,0012,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay