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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:41:20 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg36,0036,0036,00HMS
Yağlı peynirKg15,8835,5016,49HTS
Kaşar peyniriKg31,9531,95 31,95 HTS
Süzme balKg25,0025,0025,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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