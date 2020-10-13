Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|36,00
|36,00
|36,00
|HMS
|Yağlı peynir
|Kg
|15,88
|35,50
|16,49
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|31,95
|31,95
|31,95
|HTS
|Süzme bal
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış