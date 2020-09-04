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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,88 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:20:32 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg48,0050,0048,88HTS
Civil peynirKg17,0017,00 17,00 HTS
Tere yağKg33,8035,0034,32HTS
PatatesKg1,151,151,15 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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