Erzurum Ticaret Borsası
Kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Bal süzme
|Kg
|24,00
|25,00
|24,60
|HMS
|Yağlı peynir
|Kg
|35,50
|35,50
|35,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış