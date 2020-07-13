Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş etin kilogramı ortalama 29,50 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,50
|29,50
|29,50
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|15,74
|16,00
|15,76
|HTS
|Ayçicek Yağı
|KG
|5,83
|5,83
|5,83
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış