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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etin kilogramı ortalama 29,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:12:24 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG29,5029,50 29,50 HTS
Civil PeyniriKG15,7416,00
15,76HTS
Ayçicek YağıKG5,835,835,83HTS
İnek SütüKG1,75
1,75 1,75 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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