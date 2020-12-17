  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,03 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:28:47 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 44,5550,0048,03HTS
Et küçükbaşKg49,5249,5249,52HTS
İnek sütüKg2,502,502,50HTS
Kaşar peyniriKg30,0030,0030,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez
Gündem

Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Yargıtay verdiği kararda, polisin maske takmayanlara ceza kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak il valiliğine ..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay