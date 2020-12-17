Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,03 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,55
|50,00
|48,03
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|49,52
|49,52
|49,52
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış