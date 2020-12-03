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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,74 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:54:23 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,74 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 42,0074,0742,74HTS
TereyağıKG33,0043,5640,63HTS
Kaşar peyniriKG 37,5037,5037,50HTS
Lor peyniriKG 10,22 10,2210,22 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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