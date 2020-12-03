Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,74 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,74 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|42,00
|74,07
|42,74
|HTS
|Tereyağı
|KG
|33,00
|43,56
|40,63
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|37,50
|37,50
|37,50
|HTS
|Lor peyniri
|KG
|10,22
|10,22
|10,22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı