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Erzurum Teknik Üniversitesinden Malezya’da iki yeni protokol

Erzurum Teknik Üniversitesi Ar-Ge ve iş birliği protokollerineyurt içi ve yurt dışında yenilerini ekliyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
Erzurum Teknik Üniversitesinden Malezya’da iki yeni protokol

Erzurum Teknik Üniversitesi Ar-Ge ve iş birliği protokollerineyurt içi ve yurt dışında yenilerini ekliyor.


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, dünya üniversite sıralamasında 159. Malezya’da ise 1. olan Putra Malezya Üniversitesine ziyaterette bulundu. İlk önce Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul Rahman ile görüşen Prof. Dr. Çakmak, altyapı hakkında bilgi alarak ETÜ ile ortak yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Ardından Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aini Ideris, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’ı makamında ağırladı. Malezya - Türkiye arasındaki bilimsel faaliyetlerin masaya yatırıldığı görüşmeye Atatürk Üniversitesinden UPM’de konuk profesör olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul eşlik etti.


Toplantıda Prof. Dr. IDERİS, ETÜ ile yapılacak iş birliklerine açık olduklarını belirtti. Ardından her iki rektör, var olan Mevlana Değişim Programına ilave olarak Erasmus+ (Erasmus Plus) programı kapsamında da araştırmacı ve ögrenci değişimini kapsayan iş birliği anlaşması yapıldı.


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, Malezya’nın önde gelen teknik üniversitesi Universiti Teknologi Malaysia ile iki teknik üniversitenin altyapılarının ortak kullanılmasıyla gerçekleştirilebilecek olan projeler hakkında konuştu.


Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Norhayati Abdullah’ın UTM ve olanakları hakkında yaptığı sunumundan sonra Prof. Dr. ÇAKMAK da ETÜ ve YÜTAM hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Uluslararası Malezya-Japon Teknoloji Enstitusünün Dekanı Prof. Dr. Ali Selamat, YÜTAM Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü ile birlikte UTM’den ilgili birimlerin başkanları katıldı.


Günün sonunda Türkiye Konsolosluğu tarafından verilen davete katılan Prof. Dr. Çakmak, Konsolosluk Müsteşarı M. Mert Tokman ile yaptığı görüşmede bu tip anlaşmaların hedefine ulaşması için kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ve yapılan protokollerin takipçisi olacağını belirtti. Verilen davete Putra Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Iderıs, ETÜ Öğretim Üyesi ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ile çok sayıda akademisyen katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:39
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