Erzurum Teknik Üniversitesi personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden belirtilen puanı almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde belirlenen puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/ Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

3.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),

(İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),

- Özgeçmiş,

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

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