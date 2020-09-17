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Aktüel Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den Kovid-19 savaşçılarına moral ziyareti
Aktüel

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den Kovid-19 savaşçılarına moral ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:19:37 -
Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den Kovid-19 savaşçılarına moral ziyareti

ERZURUM (AA) - Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede sağlık personeli başta olmak üzere valilik, belediye ile güvenlik güçleri, çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor.

Mesaisinin çoğunu Kovid-19 ile mücadeleye harcayan İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de Mareşal Çakmak Devlet Hastanesindeki Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Sosyal medya hesaplarından bilgilendirici paylaşımlarla sürekli vatandaşlara Kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulunan Bedir, insanların sağlığına kavuşması için hastanelerde sağlık personelinin canla başla çalıştığını vurguladı.

Hastanedeki çalışan sağlık personelinin ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyen Bedir, daha sonra koruyucu kıyafetler giyinerek servislerde tedavi gören Kovid-19 hastalarını da ziyaret etti.

Ziyaretten mutlu olan hastalar ise hem Bedir'e hem de pandemi döneminde gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü sağlık ordusunun her neferine teşekkür etti.

- "Maske kullanımı belki aşıdan daha değerli"

Bedir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hastaların çoğunun şifayla taburcu olup yatan hasta sayısının 22 kişiye kadar düşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kovid-19'dan korunmak için alınacak tedbirler çok basit. Maske kullanımı belki de aşıdan daha değerlidir. Erzurum halkını tedbirlere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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