Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil?

Erzurum okullar tatil mi 25 Mart | Yarın Erzurum’da okullar tatil mi?

Erzurum’un bazı ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü okullar tatil edildi. Önceki gün Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

25 Mart Cuma gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.