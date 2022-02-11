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Gündem Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
Gündem

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 738 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:02:00 -
Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 738 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 474 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Iğdır'da 24, Kars'ta 11, Ağrı'da 87 ve Erzincan'da ise 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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