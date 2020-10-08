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Aktüel Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi kışa hazır
Aktüel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi kışa hazır

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Şehrimizde kış ayı çetin geçmektedir. Kışı şehrimiz için avantaja dönüştürmek için büyük adımlar attık ama bunları yaparken hayvanları da unutmadık"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:11:11 -
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi kışa hazır

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Büyüşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi, şehirdeki sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkarak soğuk kış günlerinde hayatta kalmaları için özel önlemler aldı.

Kulübeler yenilenerek hayvanların uyuyacakları alanlara battaniyeler serilen bakım evinde aşırı soğuklarda aç kalmamaları için dağıtılacak proteinli mamalar hazırlandı.

22 personel, 4 veteriner hekim ve 1 marangoz ustasının görev yaptığı merkezde kalan 680 köpek ve 84 kedinin günlük bakım ve sağlık kontrolleri de yapıldı.

Sonbaharın gelmesi ve kışın yaklaşmasıyla tüm barınaklar yenilenen merkezde görev yapacak devriye araçlarının da tüm bakımları yapılarak hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her canlının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde kış ayı çetin geçmektedir. Kışı şehrimiz için avantaja dönüştürmek için büyük adımlar attık ama bunları yaparken hayvanları da unutmadık. Onların sağlıklı şekilde yaşaması bizler için çok önemli. Merkezimizde belirlenen alanlarda hayvan mama alanları kurulumlarında yeni çalışmalarımız var. Barınakta kalan hayvanlar için kış mevsimine özel konsept hazırlanıyor. Çalışmalarımız devam edecek."

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