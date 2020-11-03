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Aktüel Erzurum AFAD ekibi İzmir'de 15 depremzedeyi enkaz altından kurtardı
Aktüel

Erzurum AFAD ekibi İzmir'de 15 depremzedeyi enkaz altından kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:05:09 -
Erzurum AFAD ekibi İzmir'de 15 depremzedeyi enkaz altından kurtardı

ERZURUM (AA) - Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'e arama çalışmalarında yer alan Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, İzmir'de enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapıyor.

Erzurum AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Erzurum AFAD'dan 26, büyükşehir belediyesinden 14 personelin Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağıyla İzmir'e gittiği belirtildi.

Gece 03.00'den itibaren Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda görev alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazında görev alan ve enkazın koordinasyonunu yürüten ekibimiz diğer birçok arama kurtarma ekipleriyle yapılan arama faaliyetlerinin sonunda 15 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmıştır. Söz konusu alanda yürütülen çalışmalarda ayrıca 15 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşarak enkazdan çıkarmayı başardı. Deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de enkazdan çıkarmayı başaran Erzurum ekibimiz kurtarma faaliyetlerinin sonunda enkaz kaldırma çalışmalarına katılarak görevi sonuçlandırmışlardır."

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