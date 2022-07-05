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Gündem Erzincan’daki altın madeniyle ilgili kritik açıklama: Yalan
Gündem

Erzincan’daki altın madeniyle ilgili kritik açıklama: Yalan

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeniyle ilgili olarak köy muharı Mahmut Öz'den önemli bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:21:00 -
Erzincan’daki altın madeniyle ilgili kritik açıklama: Yalan

Siyanür sızıntısı iddialarıyla gündeme gelen altın madeniyle ilgili Türkiye Maden İşçileri Sendikası Konya ve Havalisi Şubesi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin ile Çöpler Köyü Muhtarı Mahmut Öz açıklama yaptı. Köy muhtarı Öz, iddiaların asılsız olduğunu bölgede her türlü meyve ve sebzenin yetiştiğini ve başlatılan karalama kampanyasına bir an önce son verilmesini istediklerini belirtti.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeniyle ilgili iddiaların ardından, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Konya ve Havalisi Şubesi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin ile Çöpler Köyü Muhtarı Mahmut Öz, açıklamalarda bulundu. Çetin, bölge istihdamına katkı sağlayan maden sahasına yönelik karalama kampanyalarının son bulmasını istediklerini belirtirken, Muhtar Öz ise asılsız iddialarla maden sahasındaki çalışanların emeğinin hiçe sayıldığını ifade etti.

Çetin: "Kasıtlı bir karalama kampanyası başladı"

Sendika olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yıldırım Beyazıt Çetin, “Sendikaların en önemli görevi, üyelerin maddi ve sosyal refahının yanı sıra sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunmak, varsa eksiklerin giderilmesi için uyarılar yapmaktır. Çöpler altın madeninde yaşanan olaydan sonra işveren tarafından acil müdahale yapılarak, gerekli yerlere resmi bildirimler gerçekleştirildi. Ancak kazanın meydana gelme sebebi henüz araştırılmadan, kasıtlı bir karalama kampanyası başladı. ‘Fırat Nehri kırmızı akıyor’ gibi sosyal medyada oluşturulan sahte iddialarla algı yönetimi yapıldı. On binlerce kişiye ekmek kapısı olan, ilçemize ve ülkemize ciddi katma değer sağlayan tesis hakkındaki asılsız iddiaların bir önce son bulmasını istiyoruz. Emeğimizin ve ekmeğimizin üzerinden rant elde etmek isteyenlerin önüne geçmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emekçilerin üzerinde oynanan kirli oyunların ortaya çıkacağını da hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Öz: “Madende çalışanlarımızın ekmeğine sebep olmak istiyorlar”

Çöpler Köyü’nde madenden kaynaklı çevrede herhangi bir tahribat olmadığını dile getiren Çöpler Köyü Muhtarı Mahmut Öz, şunları söyledi: “Her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği köyümüz üzerinde olumsuz bir algı oluşturuluyor. Aslı astarı olmayan söylemlerle maden sahasındaki çalışanlarımızın ekmeğine sebep olmak istiyorlar. Bu maden, doğrudan 3 binden fazla kişiye, dolaylı olarak ise en az 10 bini aşkın kişiye hitap ediyor. Dolayısıyla çıkan yalan haberlere itibar etmemek, çalışanlarımızın ekmeğine sebep olmamak gerekiyor.”

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