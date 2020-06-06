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Yerel

Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

İzmir-Erzincan seferini yapan yolcu otobüsünün Refahiye ilçesinde devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 08:59:00 - 2020-06-06 09:41:57
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi.

Yaralılar iki ayrı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.

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Yorumlar

Aydın Zengin

Allah kimsenin başına vermesin ama kazada ki firma Lüks Erzincan. Neden Metro Turizm'in aracını paylaşarak algı yaratıyorsunuz.
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