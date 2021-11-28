  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı...
Gündem

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Gelen bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 07:56:00 - 2021-11-28 08:13:45
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı...

Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yaşamak güzel

bu kazalardan sorumlu olanlar otobüs sahipleridir,nolacak acemi yani yeni ehliyet almış vede tecrübesi olmayan şoförler çalıştırmak onların amacı 4.000 tl. maaşa
  • Yanıtla
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!
Gündem

Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!

AÖF sınavlarına akın eden binlerce öğrenci, şoke eden bir fırsatçılıkla karşılaştı. Okula gittiklerinde sınava girmeden önce, okul kantini ..
Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!
Siyaset

Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşı için, DSÖ'ye sunduğu, "..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay