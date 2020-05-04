Erzincan'da yedikleri mantardan zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan karı koca hastaneye kaldırıldı.
Erzincan Soğukoluk köyünde araziden topladıkları mantarları evde yemek yaptıktan sonra yiyen Harun ve eşi Zehra Üstün bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine zehirlendiklerini düşünen karı koca, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan çifti Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.