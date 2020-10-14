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Aktüel Erzincan'da üzerine kestiği ağaç devrilen kişi öldü
Aktüel

Erzincan'da üzerine kestiği ağaç devrilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:14:35 -
Erzincan'da üzerine kestiği ağaç devrilen kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üzerine kestiği ağaç devrilen ahşap ustası hayatını kaybetti.

Esence köyünde ahşap ustası Mehmet Okçu'nun üzerine kestiği ağaç devrildi.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından ağacın altından çıkarılan Okçu'nun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi.

Okçu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kemaliye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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