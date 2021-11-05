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Yerel Erzincan'da uçak kazası tatbikatı
Yerel

Erzincan'da uçak kazası tatbikatı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda, uçak kazası tatbikatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:33:00 -
Erzincan'da uçak kazası tatbikatı

DHMİ'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında ilgili tüm kurumların katılımıyla geniş kapsamlı kurtarma ve kaza kırım tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanı içerisinde DHMİ'ye ait Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında tatbikat senaryosu gereği çıkan arıza sonrası iniş sırasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler yangını söndürüp kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekiplerinin yaralıları çıkarma çalışmasından sonra tatbikat başarılı şekilde sona erdi.

Tatbikata Erzincan Belediyesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 164. Şube Şefliği, DSİ 82. Şube Müdürlüğü İl Özel İdaresi, Kızılay Erzincan Şubesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), THY ve beton firmaları katıldı.

Başarıyla sonuçlandırılan tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü.

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