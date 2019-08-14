0553 313 94 23

Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:21
Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu’da bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Meteorolojik uyarı da yapılarak, “Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir” denildi.



Girlevik Şelalesi’ne yoğun ilgi


Bölgede hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli ve Iğdır’da 40 dereceye ulaşırken Erzurum ve Kars’ta 33, Ağrı’da 35, Ardahan’da 32 derece ölçüldü.


Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.


Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.


Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.



Hayvan sürüsü Munzur Çayı’nda serinledi


Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de objektiflere Munzur Çayı’nda serinleyen büyükbaş hayvan sürüsü yansıdı. Aşırı sıcakta meralarda otlayan inekler zaman zamanda akarsuyun içerisine girerek suyun karşısına geçip serinledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor
    1. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    2. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    3. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    4. İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya..
    5. Bursa’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1..
    6. "Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü..
    7. AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık..
    8. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde..
    9. Tatar’dan Barış Harekatı mesajı:..
    10. Sokağa atılan köpeğe belediye sahip..
    11. Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle..
    12. Kaz’ın ayağı aslında çok başka
    13. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    14. 8 ay önce karaya oturan gemi hurdaya..
    15. MHP’de coşkulu bayramlaşma
    16. İstanbul’da kurban çadırları..
    17. Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını..
    18. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi..
    19. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    20. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    21. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    22. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    23. Körfez kurban pazarı temizlendi
    24. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    25. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    26. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    27. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    28. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    29. Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"
    30. İstanbul'da oynanacak Süper Kupa..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan