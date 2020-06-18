  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Erzincan’da sağanak heyelana neden oldu

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda heyelana neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 08:52:35 -
Erzincan’da sağanak heyelana neden oldu

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda heyelana neden oldu.


Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklı devam eden sağanak yağış, Koçyatağı köyü yolu ve Sakaltutan mevkiinde heyelana neden oldu. Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları, Sivas istikametinin iki şeridini ulaşıma kapattı. Erzincan Bölge Trafik Şubesi ekipleri, heyelan riskinin sürmesi üzerine, can güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu bir süreliğine araç geçişlerine kapattı. Heyelan nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları ekipleri ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı. Kapanan yollar çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgede hava parçalı bulutlu öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu’da rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı