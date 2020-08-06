Erzincan'da otomobille minibüs çarpıştı 3 kişi yaralandı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kemal Yıldız (52) yönetimindeki 06 GM 338 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü yolunda Hüseyin Irmak (65) idaresindeki 24 DV 683 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Yıldız ile araçta bulunan Ahmet Yıldız (15) ve Nermin Albulhakimoğulları (46) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.