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Erzincan'da otomobil şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da toprak yığınına çarparak yaklaşık 70 metre savrulan otomobildeki aynı aileden 7 kişi yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:16
Erzincan'da otomobil şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Gökhan Aydın (25) yönetimindeki 34 LZ 6964 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Saztepe köyü mevkisinde şarampole düştü.

ARALARINDA 2 YAŞINDA BEBEK DE VARDI

Toprak yığınına çarparak yaklaşık 70 metre savrulan otomobilin sürücüsü ile Mücahit (30), Semra (31), Edip (29), İbrahim Levent (9), Havanur (4) ve Nisanur Aydın (2) yaralandı.

Devriye gezen jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın ailesinin, Kurban Bayramı tatilini geçirdikleri memleketleri Ağrı'dan İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:16
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ağrı
  4. şarampol
  5. Erzincan-Erzurum karayolu
  6. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. Kurban Bayramı

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