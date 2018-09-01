Erzincan'da otomobil şarampole düştü! Çok sayıda yaralı var
Erzincan'da toprak yığınına çarparak yaklaşık 70 metre savrulan otomobildeki aynı aileden 7 kişi yaralandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 10:16
Erzincan'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Gökhan Aydın (25) yönetimindeki 34 LZ 6964 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolunun Saztepe köyü mevkisinde şarampole düştü.
ARALARINDA 2 YAŞINDA BEBEK DE VARDI
Toprak yığınına çarparak yaklaşık 70 metre savrulan otomobilin sürücüsü ile Mücahit (30), Semra (31), Edip (29), İbrahim Levent (9), Havanur (4) ve Nisanur Aydın (2) yaralandı.
Devriye gezen jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aydın ailesinin, Kurban Bayramı tatilini geçirdikleri memleketleri Ağrı'dan İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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